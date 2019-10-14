Hakkari'de PKK sığınağında patlayıcı düzenekleri ele geçirildi

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HAKKARİ kırsalında düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'lıların kullandığı 2 sığınakta antitank mayını, el bombaları, el yapımı patlayıcı (EYP) düzenekleri ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütününün faaliyetlerini deşifre etmek ve engellemek için çalışmalarını aralıksız sürdürürken, ekipler kent mekezine bağlı Oğul köyü kırsalına operasyon düzenledi. Operasyonda, yapılan arazi arama-tarama faaliyeti sırasında PKK'lıların kullandığı 2 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramalarda, 5 antitank mayını, 84 elektrikli fünye, 1 el bombası, 1 güneş paneli, 16 el yapımı patlayıcı düzeneği, 1 akü, bin 500 metre uzunluğunda elektrik kablosu, 5 büyük boy pilden yapılmış batarya bloğu, 31 CD, çok miktarda yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi. Bölgedeki operasyon sürüyor.





HAKKARİ 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 04:45

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