Hakkari ve Yüksekova'nın HDP'li belediye başkanları gözaltında / Yeniden

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HAKKARİ Belediye Başkanı HDP'li Cihan Karaman ile Yüksekova Belediye Başkanı HDP´li Remziye Yaşar ve başkan yardımcısı İrfan Sarı, gözaltına alındı.

Hakkari Cumhuriye Başsavcılığı tarafından yürütülen 'terör' soruşturması kapsamında verilen yakalama kararı doğrultusunda polis, Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman'ın Bulak Mahallesi'ndeki evine sabaha karşı operasyon düzenledi. Karaman, gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Ayna saatlerde belediye binasına da baskın yapıldı. Polisin çevresinde geniş güvenlik önlemi alarak, arama başlattığı belediye binasına kimse yaklaştırılmadı.

Aynı saatlerde Yüksekova İlçe Belediye Başkan Yardımcısı İrfan Sarı da Esenyurt Mahallesi'ndeki evine düzenlene operasyonla gözaltına alındı. Sarı, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, Belediye Başkanı Remziye Yaşar Ankara'da gözaltına alındı.



HAKKARİ 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 04:46

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