Hakkari’de şüpheli çanta paniği

Hakkari çarşı merkezinde bir çöp kutusunun önüne bırakılan bilgisayar çantası paniğe neden oldu.

Bulvar Caddesi üzerindeki bir çöp kutusunun önüne bırakılan bilgisayar çantasını fark eden vatandaşlar, hemen polis ekiplerine haber verdi. Güvenlik güçleri caddeyi ulaşıma kapatırken, olay yerine gelen bomba imha uzmanları şüpheli çantayı fünye ile patlattı.

Çarşı merkezinde paniğe neden olan bilgisayar çantasından dergi ve çerez çıktı. Olay sonrası yol araç ve yaya trafiğine açıldı.

HAKKARİ 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 04:46

GÜNEŞ 06:06

ÖĞLE 11:56

İKİNDİ 15:05

AKŞAM 17:36

YATSI 18:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.