Hakkari’de yol onarım çalışması

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hakkari Belediyesi ekipleri, Kayacan Caddesi’nde onarım çalışması başlattı.

Kentin değişik noktalarında çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, tahrip olan Kayacan Caddesi için de harekete geçti. İmkanlar dahilinde çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, doğalgaz çalışması nedeniyle tahrip olan yollarla asfaltı çökmüş tüm caddelerdeki çalışmalarını sürüyor.

Belediye yetkilileri, bir taraftan içme suyu arızaları, değer taraftan ise doğalgaz çalışması sonucu tahrip olan yolları yeniden onardıklarını belirttiler.

HAKKARİ 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:47

GÜNEŞ 06:07

ÖĞLE 11:56

İKİNDİ 15:04

AKŞAM 17:35

YATSI 18:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.