Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bir aracın çarptığı tilki telef oldu.

HakkariÇukurca karayoluna çıkan bir tilki, kimliği belirsiz bir sürücünün çarpması sonucu telef oldu. Yaban hayvanlarının en çok olduğu bölgelerin başında yer alan Çukurca ilçesinde şimdiye kadar karayoluna çıkan birçok hayvan, araçların çarpması sonucu telef olmuştu. Telef olan tilki, yoldan geçen sürücüler tarafından kenara alındı.

HAKKARİ 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:47

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