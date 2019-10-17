İnşaat malzemesi yüklü tır devrildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesiyle viraj alamayan inşaat malzemesi yüklü tır devrildi.
Alınan bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde VanYüksekova karayolu üzerindeki Yeni Köprü mevkiinde olay meydana geldi. Van'dan Yüksekova'ya inşaat malzemesi götüren tır, virajı alamayarak devrildi. Sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, karayolunda güvenlik önlemi alındı.
HAKKARİ
17 Ekim 2019 Perşembe
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