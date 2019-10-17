HDP’li Hakkari Belediye Başkanı tutuklandı

HDP’li Hakkari Belediye Başkanı Cihan Kahraman tutuklandı.
Önceki gün polis ekiplerince yapılan operasyonla gözaltına alınan Cihan Kahraman, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
HAKKARİ
17 Ekim 2019 Perşembe
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