YÜTSO’dan Vali Akbıyık’a ziyaret

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Hakkari’nin Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası (YÜTSO) heyeti, Vali İdris Akbıyık’ı makamında ziyaret etti.

YÜTSO Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Pınar, beraberindeki Meclis Başkanı İzzettin Metin, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Fatih Arslan, Meclis Başkan Yardımcısı Şakir Tekçi ile Hakkari Valisi İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Vali Akbıyık’la bir araya gelen YÜTSO heyeti, daha sonra ilçenin sorunları hakkında bilgi verdiler.

Cengiz Topel Caddesi’ndeki yol çalışmalarına değinen Vali Akbıyık, bölge müdürlüklerine talimat verdiğini, gerekli çalışmaların bir an önce yapılacağı konusunda hassasiyet gösterdiklerini söyledi.

HAKKARİ 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 04:48

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