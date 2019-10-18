Yüksekova’da ‘Doğa İçin Çiz’ etkinliği

– Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki Hamit Kesici İlkokulu öğrencileri, küresel iklim değişikliğine karşı ‘Doğa İçin Çiz’ etkinliği düzenlediler.

İlçenin Dize Mahallesi’nde bulunan Hamit Kesici İlkokulu öğrencileri, ‘iklim değişikliği için sen sus, ellerin konuşsun’ sloganıyla okulun bahçesinde doğaya dikkat çekmek için çizim yaptılar. Bahçede bir araya gelen öğrenciler ve veliler, ilk olarak küresel iklim değişikliği hakkında bilgilendirildi. Okunan şiirlerin ardından öğrenciler tarafından küresel iklim değişikliğine karşı çizim yaparak anılarını kaleme aldılar.

Etkinliği düzenleyen Öğretmen Rabiye Kılınçarslan, doğaya dikkat çekmek için okulun bahçesinde öğrenci ve velilerle birlikte farkındalık yaptıklarını belirterek, “Burada küresel iklim değişikliği adı altında bir program düzenledik. Velilerimizi ve öğrencilerimizi bilinçlendirmek amacıyla bu etkinliği yaptık. Doğa dedektifleri olarak her perşembe günü doğada eğitim veriyoruz. Plastik atıkların çok olduğunu gördük, çevremizde bunun önüne geçmemiz için böyle bir etkilik düzenlemek istedik” dedi.

HAKKARİ 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 04:48

GÜNEŞ 06:08

ÖĞLE 11:55

İKİNDİ 15:02

AKŞAM 17:32

YATSI 18:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.