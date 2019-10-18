HDP'li başkanları tutuklanan Hakkari ve Yüksekova belediyelerine görevlendirme

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

HDP'li başkanları tutuklanan Hakkari ve Yüksekova belediyelerine görevlendirme

DHA

HAKKARİ Belediye Başkanı HDP'li Cihan Karaman, Yüksekova Belediye Başkanı HDP'li Remziye Yaşar ve Belediye Meclis üyesi İrfan Sarı'nın dün çıkarıldıkları mahkemece 'silahlı terör örgütü üyeliği' ve 'örgüt propagandası' suçlarından tutukanmasının ardından, bu sabah her iki belediye binası  önünde polis geniş güvenlik önlemi aldı. Yüksekova Belediye Başkanvekili olarak atanan Kaymakam Osman Doğramacı görevine başladı.

HAKKARİ Belediye Başkanı HDP'li Cihan Karaman, Yüksekova Belediye Başkanı HDP'li Remziye Yaşar ve Belediye Meclis üyesi İrfan Sarı'nın dün çıkarıldıkları mahkemece 'silahlı terör örgütü üyeliği' ve 'örgüt propagandası' suçlarından tutukanmasının ardından, bu sabah her iki belediye binası  önünde polis geniş güvenlik önlemi aldı. Yüksekova Belediye Başkanvekili olarak atanan Kaymakam Osman Doğramacı görevine başladı.
Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'terör' soruşturması kapsamında verilen yakalama kararı doğrultusunda polis, 15 Ekim'de Hakkari Belediye Başkanı HDP'li Cihan Karaman'ın Bulak Mahallesi'ndeki evinde, aynı saatlerde Yüksekova Belediye Başkanı HDP'li Remziye Yaşar Ankara'da, Belediye Meclis üyesi İrfan Sarı, Esenyurt Mahallesi'ndeki evinde, gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları tamamlanan Karaman, Yaşar ve Sarı dün Hakkari adliyesine sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen Hakkari Belediye Başkanı Karaman, Yüksekova Belediye Başkanı Yaşar ve Yüksekova Belediye Meclis üyesi Sarı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
HDP'li iki belediye başkanının tutuklanmasının ardından bugün sabah saatlerinde Hakkari ve Yüksekova Belediye binalarının önünde polis geniş güvenlik önlemi aldı. Mesai saatinin başlamasıyla da personel binaya alınırken,Yüksekova Belediye Başkanlığına Kaymakam Osman Doğramacı Başkanvekili olarak atandı.
HDP´li Yaşar'ın, yerine atanan Kaymakam Doğramacı, saat 08.30 sıralarında belediye binasına gelerek, görevine başladı. Kaymakam Doğramacı, makam odasına geçtikten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın fotoğrafını makam odasına astı.
Ardından gazetecilere açıklama yapan Doğramacı, İçişleri Bakanlığının talimatı ve valiliğin görevlendirmesi ile Yüksekova Belediye Başkan vekilliğine  atandığını belirterek şöyle konuştu:
"İnşallah bütün Yüksekova´ya hayırlı uğurlu olur. Süreci anlatmaya gerek yok. Bundan sonrası konuşmak lazım. Yüksekova´da herkesin şehirle ilgili beklentileri var. İnşallah bütün Yüksekovalı'larla beraber yepyeni bir şehir inşa etmek hepimize nasip olur. Burası büyük bir ilçe ve potansiyeli de çok yüksek.  Yüksekova´da önceliğimiz şehir ve şehrin sorunlarını çözmek. Herkes şunu bilsin ki; biz kişilerle uğraşmaya, kişiler üzerinde takılı kalıpta şehri unutmaya gelmedik. Şehir önceliğimiz bütün çalışanlarımızla işlerini yapan, herkes bilsin ki; hakları bizim haklarımızdır. Yüksekova Beldiyesinde çalışan arkadaşlarımız şüphe etmesinler. Belediye'de ilerleryen zamanlarda hep beraber görülecektir ki; şehir için çalışan bu şehirlidir algısıyla hareket ediyoruz.  Eğer Yüksekovalı isek Yüksekova´nın menfaati için çalışacağız. Küçük çıkarlarımızı bir tarafa bırakacağız. Geleceğin büyük Yüksekova´sına gerçekten elbirliğiyle taş koymaya çalışacağız. Emeği, bakışıyla, fikriyle hep beraber bütün vatandaşlarımızla beraber yeni bir Yüksekova inşa edeceğiz inşallah bu konuda bize güvensinler, bize dua etsinler. Yolumuz uzun. Zamanız kısa. Bu noktada  sayın valimizin bizi buraya uygun görmeye, sayın bakanlığımızın bu husustaki bize verdiği görevle en iyi şeklide yapmak noktasında elimizden gelen gayretle göstereceğiz."
Hakkari Belediyesi'ne kimin atanacağı ile ilgili açıklama yapılacağı belirtildi.

HAKKARİ

18 Ekim 2019 Cuma

  • İMSAK 04:48
  • GÜNEŞ 06:08
  • ÖĞLE 11:55
  • İKİNDİ 15:02
  • AKŞAM 17:32
  • YATSI 18:47
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yüksekova’da ‘Doğa İçin Çiz’ etkinliği
YEREL HABERLER Yüksekova’da ‘Doğa İçin Çiz’ etkinliği
Meryem için uygun ilik bulundu, İstanbul'a gitmesi gerekiyor
YEREL HABERLER Meryem için uygun ilik bulundu, İstanbul'a gitmesi ...
YÜTSO’dan Vali Akbıyık’a ziyaret
YEREL HABERLER YÜTSO’dan Vali Akbıyık’a ziyaret
Hakkari ve Yüksekova belediye başkanları tutuklandı
YEREL HABERLER Hakkari ve Yüksekova belediye başkanları tutuklandı
Yüksekova Belediye Başkanı tutuklandı
YEREL HABERLER Yüksekova Belediye Başkanı tutuklandı
HDP'li Hakkari Belediye Başkanı Karaman tutuklandı
YEREL HABERLER HDP'li Hakkari Belediye Başkanı Karaman tutuklandı
Hakkari Valiliğinden ‘Özel Güvenlik Bölgesi’ açıklaması
YEREL HABERLER Hakkari Valiliğinden ‘Özel Güvenlik Bölgesi’ ...
HDP’li Hakkari Belediye Başkanı tutuklandı
YEREL HABERLER HDP’li Hakkari Belediye Başkanı tutuklandı
Hakkari’de ‘kök hücre’ semineri
YEREL HABERLER Hakkari’de ‘kök hücre’ semineri
Hakkari’de ‘İl Koordinasyon Kurulu’ toplantısı
YEREL HABERLER Hakkari’de ‘İl Koordinasyon Kurulu’ toplantısı
Hakkarigücü sahaya çıkıyor
YEREL HABERLER Hakkarigücü sahaya çıkıyor
İnşaat malzemesi yüklü tır devrildi
YEREL HABERLER İnşaat malzemesi yüklü tır devrildi
Hakkarili hayvan sever kızlardan örnek davranış
YEREL HABERLER Hakkarili hayvan sever kızlardan örnek davranış
Aracın çarptığı tilki telef oldu
YEREL HABERLER Aracın çarptığı tilki telef oldu
Hakkari’de yol onarım çalışması
YEREL HABERLER Hakkari’de yol onarım çalışması
Baro Başkanı Canan mazbatasını aldı
YEREL HABERLER Baro Başkanı Canan mazbatasını aldı
Yüksekova’da TÜBİTAK Bilim Fuarı
YEREL HABERLER Yüksekova’da TÜBİTAK Bilim Fuarı
Dünya şampiyonu Gizem Nur, yeni madalyalar için çalışıyor
YEREL HABERLER Dünya şampiyonu Gizem Nur, yeni madalyalar için ...
Dünya şampiyonu Gizem Nur, yeni madalyalar için çalışıyor
YEREL HABERLER Dünya şampiyonu Gizem Nur, yeni madalyalar için ...
Şehit ailelerinden Vali Akbıyık'a ziyaret
YEREL HABERLER Şehit ailelerinden Vali Akbıyık'a ziyaret

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X