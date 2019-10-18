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Hakkari Belediyesine kayyum atandı Vali Akbıyık belediyedeki görevine başladı

İHA

Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman'ın tutuklamasının ardından belediye başkan vekilli olarak görevlendirilen Hakkari Valisi İdris Akbıyık, belediyeye gelerek göreve başladı.

Hakkari Belediyesine kayyum atandı Vali Akbıyık belediyedeki görevine başladı

Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman’ın tutuklamasının ardından belediye başkan vekilli olarak görevlendirilen Hakkari Valisi İdris Akbıyık, belediyeye gelerek göreve başladı.
Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında HDP'li Belediye Başkanı Cihan Karaman'ın tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilme yapıldı. Görevlendirmeyle Hakkari Belediye Başkan Vekilliğine getirilen Vali İdris Akbıyık, sabah saatlerinde belediyeye gelerek göreve başladı. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Akbıyık, “Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman hakkında Hakkari 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma’ suçundan yargılama devam ederken, ‘Terör örgütü elebaşının talimatı doğrultusunda belediyede sözde eş başkanlık sistemini uyguladığı, personel mevzuatına aykırı görevlendirmeler yaptığı, imar ve ihale mevzuatına aykırı davranarak belediyeyi zarara uğrattığı’ hususları ile ilgili olarak Bakanlığımıza ve valiliğimize ulaşan bilgiler doğrultusunda 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamında işlem başlatılmıştır. Adı geçen şahıs hakkında Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığınca ‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma’ suçundan yürütülen bir başka soruşturma kapsamında Hakkari Sulh Ceza Hakimliğince 17 Ekim 2019 tarihinde tutuklama kararı verilmiştir. Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman, hakkında devam eden adli ve idari işlem süreçleri ve hakkında verilen tutuklama kararı göz önünde bulundurularak Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddelerine istinaden Bakanlığımızın 17.10.2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmış; Belediye Kanununun 45’inci maddesi uyarınca, yine Belediye Kanununun 46'ncı maddesi kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından Hakkari Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildim” dedi.

HAKKARİ

18 Ekim 2019 Cuma

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