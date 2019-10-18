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Şemdinli’de Mehmetçiğe destek yürüyüşü

İHA

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bir araya gelen binlerce kişi, ellerindeki Türk bayraklarıyla yürüyüş yaparak Mehmetçiğe destek verdi.

Şemdinli’de Mehmetçiğe destek yürüyüşü

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde bir araya gelen binlerce kişi, ellerindeki Türk bayraklarıyla yürüyüş yaparak Mehmetçiğe destek verdi.
Şemdinli Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Ubeydullah Şen öncülüğünde düzenlenen destek yürüyüşüne Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven, Belediye Başkanı Tahir Saklı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erdoğan Carık, İlçe Emniyet Müdürü Murat Evren, AK Parti İlçe Başkanı Fahri Şakar, MHP İlçe Başkanı Erhan Eren ile çok sayıda vatandaş katıldı. İlçe Jandarma Komutanlığı önünde bir araya gelen kalabalık, Cumhuriyet Caddesi’nden ilçe merkezine kadar yürüdü. ‘Kahrolsun PKK’ sloganlarının atıldığı yürüyüş, tekrar İlçe Jandarma Komutanlığı önünde son buldu. Burada konuşan AK Parti Şemdinli Eski İlçe Başkanı Fikri Algül, harekata destek verdiklerini belirterek, “Türkiye olarak yıkmaktan, yakmaktan yana hiç olmadık, olmayacağız. Bizim tarafımız huzurdur, barıştır, kardeşliktir. Türkiye'nin terörle mücadeleye dönük çabaları, etnik ve dini temizlik de dahil olmak üzere, insanlığa karşı işlenen suç niteliğindeki PKK/PYD/YPG ve DEAŞ eylemleri nedeniyle köy yakma ve keyfi tutuklama gibi insanlık suçları işlenilmekte olan PKK'nın kanlı elleri, kahraman Türk ordusu tarafından artık kırılmaya başlanmıştır. Tasmasını tutan ABD ve Avrupa Birliği gibi emperyalist odaklardan güç olarak bölgede Türkmen, Arap, Kürt ayrımı yapmaksızın masum sivillerin can ve mal güvenliğine kasteden PKK/PYD/YPG ve DEAŞ, bu suçlardan kaçabileceğini sanmaktadır. Ancak Türk ordusu bu olanlar karşısında daha önce Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında yaptığı gibi şimdi de Barış Pınarı Harekatı ile sınır hattımızda terörün kökünü kazımaktadır ve oynanan birçok oyunu bozmuştur. Bu harekatın amacı, yerlerinden edilmiş Suriyelilerin geri dönüşlerinin önünü açacak, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğinin korunmasına da katkıda bulunacaktır" dedi.
Kalabalığın asker selamı vermesiyle yürüyüş sona erdi.

HAKKARİ

18 Ekim 2019 Cuma

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