Muhtarlardan Vali Akbıyık'a ziyaret

– Hakkari Valisi İdris Akbıyık, “19 Ekim Muhtarlar Günü” dolayısıyla makamında kabul ettiği muhtarların muhtarlar gününü kutladı.

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, muhtarlar günü dolayısıyla kendiniz ziyaret eden muhtarları makamında kabul etti. Muhtarların gününü kutlayan Vali Akbıyık, "Muhtarlık müessesesi, kültürümüzün ve toplumsal hayatımızın önemli yapı taşlarından biridir. Yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden muhtarlarımız, milletimizin eli, gözü, kulağı konumundadır. Devletimizin vatandaşlarımıza ulaşması noktasında her zaman ön saflarda olan muhtarlarımız, halkımızın kendi içlerinden biri olarak her türlü sorun, sıkıntı ve taleplerini rahatlıkla ilettikleri temsilcileridir. Özellikle ilimizin konumu itibariyle hassas oluşu muhtarlarımıza çok büyük sorumluluk doğurmaktadır. Devletin temsilcisi olarak faaliyet gösteren bütün muhtarlarımızın görevlerini en iyi ve en içten şekilde yaptıklarından zerre şüphemiz yoktur. Bu duygu ve düşüncelerle; tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Gününü kutluyor, kendilerine sağlık, mutluluk ve görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.

Yaklaşık yarın saat süren ziyaretin ardından muhtarlar valilikten ayrıldı.

HAKKARİ 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 04:49

GÜNEŞ 06:09

ÖĞLE 11:55

İKİNDİ 15:01

AKŞAM 17:31

YATSI 18:46

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