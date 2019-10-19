TVF Kadınlar 2. Ligi Mehmet Akif Ersoy MTAL Spor Kulübü: 3 - Mardin Kızıltepe Dinamik Spor Kulübü: 0

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Liginde mücadele eden Hakkari Mehmet Akif Ersoy MTAL Spor Kulübü sezonun açılış ilk maçında konuk ettiği Mardin Kızıltepe Dinamik Spor Kulübü’nü 30 yendi.

TVF Kadınlar 2. Liginde mücadele eden Hakkari Mehmet Akif Ersoy MTAL Spor Kulübü sezonun ilk maçında konuk ettiği Mardin Kızıltepe DinamikGençlik Spor Kulübü’nü 30 yendi. Karşılaşma sonunda Hakkari Mehmet Akif Ersoy MTAL Spor Kulüp yetkililerinin yaptığı açıklamada, "Sezonun ilk müsabakasını üstün bir oyunla kazanarak lige galibiyetle başlamamız takımımıza iyi bir moral oldu ve bizleri sevindirdi. Bugün maçımızı izleyerek bizleri yalnız bırakmayan ve destek veren bütün seyircilerimize teşekkür ederiz. Bundan sonraki maçlarımız da desteklerini bekliyoruz. 2. Ligde mücadele eden takımımız bundan sonraki maçlarında da ilimizi en iyi şekilde temsil etmeye devam edecektir. Herkese teşekkür ederiz" şeklinde konuştular.

HAKKARİ 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 04:49

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