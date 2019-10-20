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Hakkari'de kadın futbolculara tribünden büyük destek

DHA

-TÜRKİYE  Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 1'inci Ligi'nde oynayan Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, ligin 1'inci haftasında evinde konuk ettiği İzmir-Konak Spor Kadın Futbol takımını 2-1'lik skorla mağlup ederek, erkek taraftarlarını sevindirdi. Hakkarigücü futbol takımının futbolcuları sahada oynarken,  dağkentli erkek taraftarları da maç boyunca takımlarına alkış ve tazahüratlar yaparak destek verdi.
Aşağı Merzan Mahallesi'ndeki Şehir Stadı'nda oynanan maçı Hakkari Valisi İdris Akbıyık, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Özel Harekat Şube Müdürü Şaban Bayar, İl Gençlik Spor Müdürü Reşit Güldal, kurum müdürleri ve çok sayıda erkek taraftar izledi. Hakkarigücü'nün taraftarları maç boyunca tezahüratlar ve alkışlar eşliğinde takımlarına destek oldular. Taraftartar zaman zaman da maçı izlemeye velen Vali İdris Akbıyık lehine "En büyük Vali bizim vali" tezahüratları yaptı. Çekişmeli geçen maçta Hakkarigücü'nün galibiyet gollerini 34. dakikada Kazakistan uyruklu Shokhista Khodjasheva ve 75. dakikada Gürcistan uyruklu Teona Bakradze kaydetti. Rakip takımın tek golü ise maçın 14. dakikasında Kader Hançar'dan geldi.
Bu arada mücadelenin 88'inci dakikasında ise golü atan Konak Spor'un futbolcusu Hançar kırmızı kart görünce, takım 10 kişi ile oynadı.
Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı'nın Antenörü Cemile Timur, rakiplerinin Avrupa'da Türkiye'yi temsil eden bir takım olduğunu belirterek, "Bizim için zorlu bir maç oldu. Ligin ilk maçıydı. Galibiyet almamız ve lige iyi bir başlangıç yapmamız gerekiyordu. Çocuklarımız bunu başardı. Çok mutluyuz. Bugün bizi yalnız bırakmayan 'Dağkent ' erkek taraftar grubuna sonsuz teşekkür ediyoruz. Onların sayesinde, onların destekleriyle maçta galip geldik. Takımlarına sahip çıkmaları bizleri sevindirdi. Burada bizleri yalnız bırakmayıp, destek veren sayın valimize de teşekkür ediyoruz."dedi.
Dağkent Taraftar grubundan Yavuz Ölmez ise, Hakkarili erkekler olarak kadın futbol takımını desteklemeye geldiklerini ifade ederek,"Her maçta biz burada onları yalnız bırakmıyoruz. Takımımızı sonuna kadar destekliyoruz" dedi.
 

HAKKARİ

20 Ekim 2019 Pazar

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