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İreç Şehbazi’den ‘Mevlana’ konferansı

İHA

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) bünyesinde kurulan DAKA İran Masası'nın kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında ünlü Mevlana uzmanı Dr. İreç Şehbazi, Hakkari'de konferans verdi.

İreç Şehbazi’den ‘Mevlana’ konferansı

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) bünyesinde kurulan DAKA İran Masası’nın kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında ünlü Mevlana uzmanı Dr. İreç Şehbazi, Hakkari’de konferans verdi.
İki ülke arasında kültürel ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla DAKA ve Hakkari Üniversitesinin işbirliği ile ‘Mevlana’nın Gözünden Kendine Körlük’ adıyla düzenlenen etkinlikte, Tahran Üniversitesinden Öğretim Üyesi Şehbazi, Mevlana’nın ferafekeni (psikolojik yansıtma) kavramı hakkındaki düşüncelerini aktararak Mesnevi’den örnekler verdi. Öğrenciler tarafından ilgiyle dinlenen konferansın ardından İranlı sanatçı Saber Suri tarafından bir ud dinletisi gerçekleştirildi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Van, Bitlis, Hakkari ve Muş’tan oluşan TRB2 Bölgesinde faaliyet gösteren DAKA bünyesinde çalışmalarını yürüten DAKA İran Masası, iki ülkenin özellikle sınır bölgeleri arasında tanışma, işbirliği ve tecrübe paylaşımı için çalışmalar gerçekleştiriyor ve iki ülkeyi birbirine tanıtıcı yayınlar hazırlıyor.

HAKKARİ

20 Ekim 2019 Pazar

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