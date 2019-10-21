Kaptan Akdoğan’a görkemli düğün

Hakkari’de ortopedik engelli Hayrettin Akdoğan, görkemli bir düğün töreniyle dünya evine girdi.

Ortopedik engelli olan ve aynı zamanda Sümbül Engelliler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Kaptanı Hayrettin Akdoğan, Şemdinli ilçesi Akbal köyünde ikamet eden Kamile Özalp ile dünya evine girdi. Hayrettin ve Kamile çiftin düğün törenine Bedensel Engeliler Derneği Başkanı Mesut Keskin, sporcu arkadaşları ve çok sayıda davetli katıldı.

Sümbül Engelliler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Kaptanı Hayrettin Akdoğan, bu mutlu gününde kendisini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.

HAKKARİ 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 04:51

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