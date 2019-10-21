Hakkari Kültür Derneği Başkanı İsmail Demir’in ve diğer tüm dernek başkanlarının çabalarıyla Hakkari Dernekler Federasyonu kuruldu.

İş adamı İsmail Demir, eğitimden sanata, spordan kültüre kadar birçok farklı alanda faaliyet göstereceklerini belirterek, “Kendi bünyesinde Türkiye genelinde Hakkari kültürünü tanıtmak ve yaşatmak amacıyla ‘Ters Lale’ sosyal sorumluluk kooperatifini kuracak olan federasyon, bunun yanı sıra ülke genelinde eğitim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere destek verme gayesini gerçekleştirmek için Hakkari Eğitim Vakfını kuracaktır. Bununla birlikte Hakkarili iş adamlarını desteklemek ve bağları kuvvetlendirmek amacıyla Hakkari Ticaret Komisyonunun da faaliyete geçmesi için çalışmalar süratle devam etmektedir. Ülke genelinde Hakkari’ler arasında sivil inisiyatifi güçlendirmek için tüm büyük şehirlerde federasyon temsilcilikleri açılacak ve ayrıca Hakkari kültürünü ülke sınırlarının dışına taşıyarak hem gurbette yaşayan hemşehrilerimize ulaşmak hem de kültürü yaşatmak amacıyla uluslararası temsilcilikler açılacaktır. Federasyon, tüm siyasi oluşum ve faktörlere, tüm toplumsal bileşenlere eşit mesafede duracak ve siyaset üstü bir anlayışla hareket edecektir. Şayet siyaset yapmak isteyen bir federasyon yöneticisi olduğu takdirde, federasyon tüzüğü gereği ivedilikle yöneticiliği düşürülecektir. Federasyonun yegane amacı, sivil inisiyatifi güçlendirmek ve bu yolla Hakkari değerlerini hak ettiği gibi desteklemektir” şeklinde konuştu.

HAKKARİ 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 04:51

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