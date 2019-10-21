Park halindeki kamyon şarampole yuvarlandı

Altın fiyatları haftasonu ne kadar?

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hakkari’nin Derecik ilçesinde park halinde kamyon şarampole yuvarlandı.

Edinilen bilgilere göre, Derecik ilçesine bağlı Umurlu köyü mevkiinde yol kenarına park edilen kamyon, sürücüsünün el frenini çekmeyeyi unutmasından dolayı şarampole yuvarlandı. Kamyonda kimsenin olmaması olası bir faciayi önlerken, araçta büyük çapta hasar meydana geldi.

HAKKARİ 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 04:51

GÜNEŞ 06:11

ÖĞLE 11:55

İKİNDİ 14:59

AKŞAM 17:28

YATSI 18:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.