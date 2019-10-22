Köy çocukları için ‘robotik kodlama sınıfı’ açıldı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Dilekli köyünde bulunan Mehmetçik İlk ve Ortaokulunda “İnovasyon ve Sosyal Kalkınma Kuluçkaları” projesi kapsamında Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından ‘robotik kodlama sınıfı’ açıldı.

Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün hayata geçirdiği proje kapsamında ‘robotik kodlama sınıfı’na kavuştuklarını ifade eden Bilişim Teknoloji Öğretmeni Sümeyye Aydoğdu, “Yüksekova ilçemize 7 robotik kodlama, 3 Stem atölyesi, 1 ahşap olmak üzere 11 atölye kuruldu. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansın (DAKA) katkısıyla okulumuzda robotik kodlama dersleri vermekteyiz. Çok fazla robot materyallerimiz var. Mbot, stratch, 3D Yazıcı, Lego 3 materyallerimiz bulunmaktadır. Robotik kodlama 21. yüzyılda çocuklarımız için gereken bir şey. En çok Mbot robotlarıyla çalışıyoruz. Daha sonra Lego setleri ve Arduino setlerimize geçeceğiz. Burası bir köy okulu, çoğu çocuğun evinde teknolojiye dair çok az şey vardır. Bu robotik kodlama atölyesiyle de onların sahip olmadığı yeterliliklerini kazandırmış oluyoruz. Projeye özellikle kaymakamımız, ilçe milli eğitim müdürümüz, okul müdürümüz başta olmak üzere destek veren herkese teşekkür ederiz” dedi.

HAKKARİ 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 04:52

GÜNEŞ 06:12

ÖĞLE 11:55

İKİNDİ 14:58

AKŞAM 17:27

YATSI 18:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.