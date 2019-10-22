Hakkari'de camide kütüphane kuruldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Hakkari'de camide kütüphane kuruldu

DHA

HAKKARİ Üniversitesi Çölemerik Meslek Yüksek Okulu Müdürü ve aynı zamanda Bağışlı Spor Kulübü Başkanı Hikmet Yaşar'ın geliştirdiği 'Hakkâri-Çanakkale Spor ve Gönül köprüsüdür' projesi kapsamında Bağışlı köyündeki caminin ikinci katında bir bölüm kütüphaneye dönüştürüldü.

HAKKARİ Üniversitesi Çölemerik Meslek Yüksek Okulu Müdürü ve aynı zamanda Bağışlı Spor Kulübü Başkanı Hikmet Yaşar'ın geliştirdiği 'Hakkâri-Çanakkale Spor ve Gönül köprüsüdür' projesi kapsamında Bağışlı köyündeki caminin ikinci katında bir bölüm kütüphaneye dönüştürüldü.
Hakkari'ye 45 kilometre uzaklıkta bulunan Bağışlı köyündeki caminin ikinci katında yaklaşık bin 500 kitabın bulunduğu kütüphane kuruldu. Hakkari Üniversitesi Çölemerik Meslek Yüksek Okulu Müdürü olan Bağışlı Spor Kulübü Başkanı Hikmet Yaşar'ın geliştirdiği 'Hakkâri-Çanakkale Spor ve Gönül köprüsüdür' projesi İçişleri Bakanlığı'nca kabul edilerek destek gördü. Bunun üzerine Yaşar, köydeki caminin ikinci katının bir bölümünü PVC ile kapatarak kütüphaneye dönüştürdü. 5 bin kitap kapasiteli olan ve içerisinde şu anda bin 500 kitap, bilgisayar ile yazıcı bulunan kütüphanenin açılışı yapıldı. Açılışa Hakkari Valisi İdris Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, kurum amirleri, çevre köylerdeki muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.
KİTAP İNSAN KADAR, İNSAN KİTAP KADAR DEĞERLİDİR
Vali Akbıyık açılışta yaptığı konuşmada, "Köyde kurulan kütüphanede Türkiye'nin kaderini değiştrecek bilim insanları yetişecek. Biz Hakkari´ye geldiğimizden beri birinci meselemiz kitap demiştik. Kitap insan kadar, insan kitap kadar değerlidir. Bağışlı Spor Kulübü Derneği, İçişleri Bakanlığımıza, Valiliğimize sunmuş olduğu proje çerçevesinde Çanakkale, İstanbul gezileri ve bunun yanında kütüphane yapmış olmaları gerçekten anlamlıdır. Bağışlı Köyümüz, örnek bir köyümüz. İnşallah bu gayretin, bu samimiyetin tüm köylerimizde yapılmasını arzu ediyoruz. Belki bu kütüphanemizde Türkiye´nin kaderini değiştirecek bilim adamları, mühendisler ve doktorlar çıkacak. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.
İLK KÖY KÜTÜPHANESİ BAĞIŞLI'DA KURULDU
Projeye hayata geçiren Bağışlı Spor Kulübü Derneği Başkanı Öğretim Görevlisi Yaşar, İçişleri Bakanlığı'nca kabul edilen proje ile kütüphanenin yanı sıra öğrencilere voleybol, basketbol, kayak, masa tenisi gibi kursların da verildiğini söyledi.
Yaşar, "Bu projemizi 2019 Mart ayında İçişleri Bakanlığı Sivil Halkla İlişkiler Genel Müdürlüğü´ne sunduk. 'Hakkari-Çanakkale Spor ve Gönül Köprüsü' projemiz kabul edildi. Bu proje ile birlikte 5´i sportif, 2´si de kültürel olmak üzere 7 faaliyette bulunuyoruz. Bağışlı Köyü´nde ilk defa çocuklarımızın, gençlerimizin, üniversiteye hazırlanmamaları için küçük bir kütüphane kurduk. Bu kütüphanemizde şu an bin 500 kitap bulunuyor. Bu kütüphanemizde bilgisayar ve yazıcımız da var. Yakın zamanda internet erişimi de sağlanacak. Projemizi kabul eden İçişleri Bakanlığımız başta olmak üzere bu konuda destek olan Hakkari Valiliği'ne ve Hakkari Üniversitesi'ne katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Ayrıca bu proje kapsamında 1 ile 6 Kasım 2019 tarihleri arasında Çanakkale ve İstanbul'a 6 günlük bir gezi düzenleyeceğiz. Bu gezide Çanakkele Şehitliği ziyaret edilecek ve böylece Hakkari'deki gençlerin manevi bir yer olan Çanakkale ile tanışmaları sağlanacak" diye konuştu.
İLK KEZ VALİ GÖRDÜLER
Kütüphanede açılışına katılan ve ilk kez köylerinde vali gören öğrenciler ile Hakkari Valisi İdris Akbıyık arasında ilginç diyaloglar yaşandı. Hayatlarında ilk kez vali gören çocuklar not defterlerine, Vali Akbıyık´ın imza atmasını istediler. Küçük çocukları kırmayan Vali Akbıyık sırayla çocukların not defterlerini imzaladı. Bağışlı Mehmetçik Ortaokulu öğrencisi Gülbeyaz Kılıç ise ilk defa vali gördüklerini, valinin not defterine attığı imzayı ömür boyu saklayacağını söyledi. 

HAKKARİ

22 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 04:52
  • GÜNEŞ 06:12
  • ÖĞLE 11:55
  • İKİNDİ 14:58
  • AKŞAM 17:27
  • YATSI 18:42
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sümbül Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı
YEREL HABERLER Sümbül Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı
Hakkari Belediyesinden ilaçlama çalışması
YEREL HABERLER Hakkari Belediyesinden ilaçlama çalışması
Düşen kayaların altında kalan köpek kurtarıldı
YEREL HABERLER Düşen kayaların altında kalan köpek kurtarıldı
Köy çocukları için ‘robotik kodlama sınıfı’ açıldı
YEREL HABERLER Köy çocukları için ‘robotik kodlama sınıfı’ açıldı
Park halindeki kamyon şarampole yuvarlandı
YEREL HABERLER Park halindeki kamyon şarampole yuvarlandı
Hakkari rafting takımı kupa ile döndü
YEREL HABERLER Hakkari rafting takımı kupa ile döndü
Hakkari'de 5'nci 112 acil sağlık çağrı merkezi hizmete açıldı
YEREL HABERLER Hakkari'de 5'nci 112 acil sağlık çağrı merkezi ...
Hakkari Dernekler Federasyonu kuruldu
YEREL HABERLER Hakkari Dernekler Federasyonu kuruldu
Hakkari Belediyesinden içme suyu çalışması
YEREL HABERLER Hakkari Belediyesinden içme suyu çalışması
Vali Akbıyık’tan alışveriş merkezine ziyaret
YEREL HABERLER Vali Akbıyık’tan alışveriş merkezine ziyaret
Tarihi su değirmeni 100 yıldır dönüyor
YEREL HABERLER Tarihi su değirmeni 100 yıldır dönüyor
Kaptan Akdoğan’a görkemli düğün
YEREL HABERLER Kaptan Akdoğan’a görkemli düğün
Hakkari şehidi memleketine uğurlandı
YEREL HABERLER Hakkari şehidi memleketine uğurlandı
Hakkari'de şehit olan asker törenle memleketine uğurlandı
YEREL HABERLER Hakkari'de şehit olan asker törenle memleketine ...
Şehit asker, Hakkari'de törenle memleketine uğurlandı
YEREL HABERLER Şehit asker, Hakkari'de törenle memleketine uğurlandı
İreç Şehbazi’den ‘Mevlana’ konferansı
YEREL HABERLER İreç Şehbazi’den ‘Mevlana’ konferansı
Hakkari'de kadın futbolculara tribünden büyük destek
YEREL HABERLER Hakkari'de kadın futbolculara tribünden büyük destek
Hakkarigücü, İzmir ekibini 2-1 mağlup etti
YEREL HABERLER Hakkarigücü, İzmir ekibini 2-1 mağlup etti
Yüksekovalı kardeşler sobacılık mesleğini sürdürüyor
YEREL HABERLER Yüksekovalı kardeşler sobacılık mesleğini sürdürüyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X