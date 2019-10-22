Hakkari\u2019nin \u00e7evresindeki y\u00fcksek da\u011flara mevsimin ilk kar\u0131 d\u00fc\u015ft\u00fc. Kentte 3 g\u00fcn boyunca aral\u0131klarla devam eden ya\u011f\u0131\u015flar, y\u00fcksek kesimlerde yerini kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131na b\u0131rakt\u0131. Hakkari\u2019deki Re\u015fko, S\u00fcmb\u00fcl ve K\u00fcre da\u011flar\u0131n\u0131n y\u00fcksek kesimlerine mevsimin ilk kar\u0131 ya\u011fd\u0131. Ya\u011f\u0131\u015flar\u0131n yerini g\u00fcne\u015fli havaya b\u0131rakmas\u0131 \u00fczerine beyaza b\u00fcr\u00fcnen da\u011flar\u0131n y\u00fcksek yama\u00e7lar\u0131 ise g\u00f6r\u00fcnmeye ba\u015fland\u0131. Hakkari\u2019nin \u00c7ukurca il\u00e7esi \u00e7evresine saran da\u011flara ise mevsimin ilk kar\u0131n\u0131n d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fc belirtildi. Y\u00fcksek kesimlere kar\u0131n erken ya\u011fd\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten vatanda\u015flar, daha yakacak almad\u0131klar\u0131n\u0131, ancak kentin etraf\u0131ndaki da\u011flar\u0131n beyaza b\u00fcr\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc s\u00f6ylediler.