Kocaeli’nden dönen öğrencilerden Vali Akbıyık'a ziyaret

Hakkâri Valiliği destekleriyle Kocaeli’ndeki Otosan Fabrikasına eğitim amaçlı gönderilen öğrenciler, kente dönerek Vali İdris Akbıyık’ı makamında ziyaret etti.

Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motor Bölümünde eğitim gören 22 öğrenci, öğretmenleri nezaretinde 3 günlüğüne gittikleri Kocaeli Otosan Fabrikasını ziyaret ettikten sonra Hakkâri’ye geri döndü. Kente gelen öğrenciler, Vali Akbıyık’ı ziyaret ederek, ziyaretleriyle ilgili bilgi paylaştılar.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Akbıyık, öğrencilerle bir süre sohbet ederek derslerinde başarılar diledi.

Öğrenciler ise, Kocaeli’ne giderek burada üretilen otomobilleri yakından görme imkânını kendilerine sağlayan Vali Akbıyık’a teşekkür ettiler.

HAKKARİ 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:53

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