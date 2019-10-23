Vali Akbıyık, Mir Kalesi’ndeki çalışmaları denetledi

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Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, tarihi Mir Kalesi’nde uygulanacak olan "Millet Bahçesi" projesi için yürütülen çalışmaları denetledi.

Vali İdris Akbıyık, beraberindeki Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı ve Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek ile Dağgöl Mahallesi’nde bulunan tarihi Mir Kalesi’nin halka açılması ve sosyal tesise dönüştürülmesi için yürütülen proje çalışmalarını yerinde denetledi. Vali Akbıyık, Mir Kalesi'nin halka açılması için proje yapım çalışmalarının başladığını belirtti.

HAKKARİ 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:53

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