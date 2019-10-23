Vali Akbıyık ile Hakkari’de değişim dönüşüm devam edecek

– Hakkari Valisi İdris Akbıyık, belediye başkan vekili olarak görevlendirilmesinin ardından çalışmalarına hızlı bir şekilde başladı.

Belediyenin bütün birimlerini ziyaret eden Vali Akbıyık, kentteki ziyaretlerini aralıksız olarak sürdürüyor. Merkeze bağlı Merzan Mahallesi ile kayak merkezi ve Durankaya beldesini birbirine bağlayan yolda yapılan çalışmaları inceleyen Vali Akbıyık, kış ayları gelmeden önce yapılacak olan çalışmaların ivedilikle yapılması talimatını verdi.

Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı ve Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek ile birlikte Sanayi Kavşağından Mezran Mahallesi’nin üst kısımlarına kadar olan iki kilometrelik yolda yapılan çift kat asfalt çalışmalarını yerinde denetleyen Vali Akbıyık, kente yapılan hizmetleri denetlemeye devam ediyor.

Merzan Mahallesi sakinleri ise, yollarının çukurdan geçilmediğini ve bundan dolayı büyük sıkıntılar yaşadıklarını belirterek, yollarında yapılan onarım ve asfalt çalışması için yetkililere teşekkür ettiler.

HAKKARİ 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:53

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