Yaralı bulunan kirpi tedavi altına alındı

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Hakkari’de yaralı bulunan kirpi, belediye ekipleri tarafından tedavi altına alındı.

Pehlivan Mahallesi H. İbrahim Şen Camii mevkiinde yaralı bir kirpinin bulunduğu ihbarını alan veteriner ekipleri hemen harekete geçti. Veteriner Teknikeri Fatih Çiftçi tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kirpi, tedavisi yapılmak üzere Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine getirildi. Vücudunun değişik yerlerinde yaralar bulunan yavru kirpi, tedavisi yapılarak klinikte müşahede altına alındı.

HAKKARİ 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:53

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