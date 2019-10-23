Başkan Er’den Vali Akbıyık’a ziyaret

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Hakkari Şube Başkanı ve Hakkari Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Abdurrahman Er ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Akbıyık, Başkan Er ve beraberindeki heyetle bir süre sohbet etti.

Başkan Er, Hakkari Valisi İdris Akbıyık’ın atandığı günden beri şehit ve gazi aileleriyle özel ilgilendiğini belirterek, heyetine göstermiş olduğu yakın ilgi ve alakadan dolayı da teşekkür etti.

HAKKARİ 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:53

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