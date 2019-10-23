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PTT'nin 179. kuruluş yılı

İHA

Hakkari'de, Posta ve Telgraf Teşkilatının (PTT) 179. kuruluş yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlanırken, merkez şubeye gelerek 179 numaralı gişe numarasını alan Cüveyra Ertuş ise ödüllendirildi.

PTT'nin 179. kuruluş yılı

Hakkari’de, Posta ve Telgraf Teşkilatının (PTT) 179. kuruluş yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlanırken, merkez şubeye gelerek 179 numaralı gişe numarasını alan Cüveyra Ertuş ise ödüllendirildi.
PTT Merkez Müdürlüğünde düzenlenen etkinlik öncesi açıklama yapan PTT Başmüdürü Fesih Çelik, Türkiye'nin en köklü kuruluşlarından biri olan PTT'nin 23 Ekim 1840 yılında kurulduğunu belirterek, gün dolayısı ile 179'uncu müşteriyi ödüllendireceklerini söyledi. Çelik, “179. yılı geride bırakan bütün PTT emeklilerinin, çalışanlarının ve yöneticilerinin yıldönümlerini tebrik ediyor, bu vazifede emek veren tüm çalışanlara ve ailelerine sağlık ve sıhhat diliyorum. PTT A.Ş.'nin bir dünya markası olma vizyonu doğrultusunda çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ulusal ve uluslararası alanda büyük başarılara imza atarak posta, kargo, lojistik, eticaret, bankacılık ve sigortacılık gibi sektörlerde hizmet veren PTT A.Ş., 179 yıllık bilgi ve birikimiyle geleceğe ışık tutuyor. Kurulduğu günden bu yana tecrübesi, yenilikçi bakış açısı, kaliteli ve güvenli hizmet anlayışıyla ürün ve hizmet çeşitliliğini arttıran PTT, hayatın her alanında vatandaşların hayatını kolaylaştırıyor. 179 yıldır katma değer oluşturan çalışmalarıyla ülke ekonomisine büyük katkı sunan PTT, 2023 hedeflerine ulaşmak için sağlam adımlar atmaya devam ediyor. Bu anlamda bize katkısı olan herkese teşekkür ediyor, daha nice 179'uncu yıllar diliyorum" ifadelerini kullandı.
Başmüdür Çelik, PTT Merkez Şubesine işlem yapmak için gelen ve 179'uncu müşteri olan 77 yaşındaki Cüveyra Ertuş’a çeşitli hediyeler verdi.
Etkinliğe Hakkari PTT Başmüdürü Fesih Çelik ile İşletme Müdürü Gülizar Karataş ve kurum personelleri katıldı.
Ertuş ile hatıra fotoğrafı çeken Başmüdür Çelik ve birim müdürlerinin 179. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında Hakkari Valisi İdris Akbıyık’ı makamında ziyaret edecekleri belirtildi.

HAKKARİ

23 Ekim 2019 Çarşamba

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