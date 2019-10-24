Hakkari Belediyesi kazılan yolları onardı

Bugün ne oldu?

O da modaya uydu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hakkari’de doğalgaz şebeke hattı döşeme çalışmaları kapsamında kazılan yollarda belediye ekipleri tarafından asfalt yama yapıldı.

Bir süreden beridir devam eden doğalgaz şebekesi döşeme çalışmaları devam ediyor. Yapılan çalışmalar sonunda kazılan yollar ve caddeler, belediye ekipleri tarafından ivedilikle onarılmaya başlandı. Bulak Mahallesi Atatürk Caddesi’nde kazılan alanlara belediye ekipleri tarafından asfalt yama yapıldı.

Hakkari Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, doğalgaz şebeke hattı döşeme çalışmaları kapsamında Bulak Mahallesi Atatürk Caddesi’nde kazılan alanlara asfalt yama çalışması yapıldığını söyledi.

HAKKARİ 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 04:54

GÜNEŞ 06:14

ÖĞLE 11:54

İKİNDİ 14:56

AKŞAM 17:24

YATSI 18:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.