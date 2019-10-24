Hakkari Belediyesinden çevre denetimi

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Hakkari Belediyesi Çevre Temizlik Müdürlüğü ekipleri, kentin değişik noktalarında çevre denetimi yaptı.

Çevre ve Temizlik Müdürü Naif Yaşar ve ekibi, kentin birçok noktasında çevre denetiminde bulunarak menfez altlarında biriken çöplerle başıboş hayvanların çevreye saçtığı çöpleri temizledi.

Büyük bir titizlikle çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, vatandaşlara çağrıda bulunarak, belirlenen saatler dışında çöp bırakmaması çağrısında bulundular.

HAKKARİ 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 04:54

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