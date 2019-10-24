Yüksekovalı öğrencinin çizdiği Erdoğan’ın resmine yoğun ilgi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Homan Demirel adlı gencin açtığı sergide yer alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın karakalemle yapılan resmi yoğun ilgi gördü.

Selahaddin Eyyübi Kültür Merkezinde Homan Demirel adlı genç tarafından açılan resim sergisi, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı’nın katılımıyla açıldı. Sergiyi gezen Doğramacı, karakalem çalışmaları hakkında Homan Demirel’den bilgi aldı. Sergiye damga vuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın karakalem resim çalışması, katılanlar ve öğrenciler tarafından ilgi gördü.

Karakalem resim çalışmalarını yapan Homan Demirel; “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve ilçenin tanınan simalarının karakalem çizimleri sergide yer alıyor. Burada en güzel şey ise Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın resmine olan yoğun ilgidir. Bu da beni çok mutlu etti. İnşallah fırsat olursa, bu yaptığım resmi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edeceğim. Bugün burada bizi yalnız bırakmayan Kaymakamımız Osman Doğramacı ve diğer tüm katılımcılara teşekkür ederim” dedi.

Karakalem çalışması yapan Demirel’i tebrik eden Kaymakam Osman Doğramacı’ya İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, İlçe Esnaf ve Sanatkar Odası Başkanı Vedat Çoğaç, İlçe Ziraat Odası Başkanı Adnan Onay, eski milletvekili Esat Canan ve kurum amirleri eşlik etti.

HAKKARİ 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 04:54

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