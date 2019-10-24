Minibüsle beton mikseri çarpıştı: 3 yaralı

– Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde minibüsle beton mikserinin çarpışması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Yeni Mahalle yolu ile çevre yolunun birleştiği noktada meydana geldi. Plakası ve sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen minibüs ile beton mikseri kafa kafaya çarpıştı. Kazada, minibüste bulunan Erol İşözü (35), Saime Onma (50) ve E.K. isimli çocuk yaralandı. Sağlık çalışanlarının ilk müdahalesinin ardında yaralılar ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Saime Onma ve E.K.'nın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenirken, Erol İşözü’nün ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HAKKARİ 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 04:54

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