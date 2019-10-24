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Hakkari Valisi İdris Akbıyık, PTT’nin 179. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında Hakkâri PTT Başmüdürü Fesih Çelik ve beraberindeki kurum çalışanlarını makamında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Akbıyık, PTT’nin 179. kuruluş yıldönümünü kutlayarak çalışanlara görevlerinde başarılar diledi.

Ziyarette Başmüdür Çelik, kurumlarının 179. kuruluş yıldönümü anısına Vali İdris Akbıyık’a PTT pul albümü takdim etti.

HAKKARİ 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 04:54

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