Yüksekova’daki yüksek kesimlere kar yağdı

– Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki yüksek kesimlere mevsimin ilk karı düştü.

İlçedeki yüksek kesimler mevsimin ilk karıyla beyaza bürünürken, beraberinde de güzel görüntüler oluşturdu. Kışın çetin geçtiği Yüksekova’da, her sene olduğu gibi vatandaşlar da kış hazırlıklarını sürüyor. Dağlardaki karı fotoğraflayan Rojhat Yiğit, “Bugün tamamen kışın geldiğini gösteriyor. Çünkü ilçeye yakın dağlar beyaza büründü. Bir yandan güzel olsa da kış mevsiminin çetin geçtiğini de unutmamak gerek. Yinede Yüksekova’ya kar yakışıyor” dedi.

HAKKARİ 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 04:54

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