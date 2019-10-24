Vali Akbıyık, İŞGEM binasında incelemelerde bulundu

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Hakkâri Valisi İdris Akbıyık, İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) binasında incelemelerde bulundu.

Vali Akbıyık, İl Özel İdaresi tarafından 2016 yılında Biçer Mahallesi’nde yapımına başlayan ve bu yıl tamamlanan 8 blok ve 34 işlikten oluşan İŞGEM binasını gezerek ilgililerden bilgi aldı.

Vali Akbıyık’ın incelemeleri sırasında Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek ve ilgili kurum müdürleri de hazır bulundu.

HAKKARİ 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 04:54

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