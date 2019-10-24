Başkan Er’den adli tıp teknikeri Çiftçi’ye teşekkür belgesi

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Hakkari Şube Başkanı ve Hakkari Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Abdurrahman Er, adli tıp teknikeri Sefer Çiftçi'ye teşekkür plaketi verdi.

Dernek Başkanı Abdurrahman Er, Hakkari Devlet Hastanesinde çalışan Sefer Çiftçi’nin şehitlerin naaşlarının hazırlamasında üstün gayret ve hizmetlerini unutmamak adına kendilerini teşekkür belgesini verdiklerini söyledi.

Başkan Er’den teşekkür belgesini alan Sefer Çiftçi ise, sonuna kadar devlete olan hizmetlerinden asla geri durmayacağını ifade ederek, bu teşekkür belgesine layık gördükleri için Başkan Er'e teşekkür etti.

Teşekkür belgesi takdim törenine Hakkari Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Emrullah Kaya, Hakkari Terörden Zarar Görenler Derneği Başkanı Mehmet Yoldaş da katıldı.

HAKKARİ 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 04:54

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