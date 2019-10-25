Hakkari Belediyesi denetimlerini sıklaştırdı

Hakkari Belediyesi ekipleri, esnaflara yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

Kentte bulunan marketler ve kafeleri denetimden geçiren veteriner işleri ve zabıta müdürlüklerine bağlı ekipler; etiket, ambalaj kontrolleri ve kasa fiyatının uyuşmaması gibi konulara baktı. İş yeri denetimlerinde kullanılan ve tüketime sunulan ürünlerin gramajları ve fiyatları gibi konular da dikkate alındı.

Denetimlerde eksikleri bulunan işletmelere gerekli uyarıları yapan belediye ekipleri, mevzuata uyulmadığı durumlarda yasal işlem uygulanacağını hatırlattı.

Kafeleri de denetleyen ekipler, iş yerlerinde yaşı küçük çocukların bulunup bulunmadığını, iş yeri açma ruhsatlarının olup olmadığını denetledi.

Ayrıca iş yerlerinin temizliğini kontrol eden ekipler, yaşı küçük çocukların internet kafelere giremeyeceği, okul saatlerinde okul kıyafetli öğrencilerin de internet kafeye girmesinin yasak olduğu hatırlattı. Bu hususlara uymayanlar hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılacağı iş yeri sahiplerine bildirildi.

HAKKARİ 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 04:55

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