Şemdinli’de kaçakçılık operasyonu

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda 2 bin 400 paket kaçak sigara, çeşitli markalarda 55 adet tıbbi ilaç, 24 adet vodka filigranı, 107 adet pompalı av tüfeği ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek, şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Şemdinli ilçesi Kayalar ve Alan köyleri kırsal alanında yapılan operasyonda; 2 bin 400 paket bandrolsüz sigara, çeşitli markalarda 55 adet tıbbi ilaç, 24 adet vodka filigranı, 107 adet pompalı av tüfeği ele geçirilmiş olup 2 şahıs gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.

HAKKARİ 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 04:55

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