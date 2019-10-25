Hakkari'de av tüfeği, sigara ve tıbbi malzemeler ele geçirildi

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HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, 107 av tüfeği ile kaçak sigara, kaçak alkol filigranı ve tıbbi malzemeler ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, Şemdinli'ye bağlı Kayalar Köyü ve Alan Köyü kırsalında yapıtığı aramada, 2 bin 400 paket bandrolsüz sigara, çeşitli markalarda 55 adet tıbbi malzeme, 24 adet sahte votka filigranı ve 107 adet pompalı av tüfeği ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin sorgusu sürüyor.



HAKKARİ 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 04:55

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