Yüksekova’da PKK’ya ait uzaktan kumandalı EYP ele geçirildi

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Hakkari’nin Yüksekova ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda uzaktan kumandalı EYP ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında; Yüksekova ilçesi Yoncalık köyü kırsal alanında arama tarama faaliyeti neticesinde uzaktan kumandalı 1 adet tuzaklanmış El Yapımı Patlayıcı (EYP) tespit edilmiştir. Tespit edilen patlayıcı madde usulüne uygun olarak olay yerinde imha edilmiş olup konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

HAKKARİ 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 04:55

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