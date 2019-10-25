Yol kontrolünde durdurulan araçta 140 kilo esrar ele geçirildi

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HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, polisin yol kontrolleri sırasında şüphe üzerine durdurduğu araçta 140 kilogram esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yüksekova ilçesinde yol kontrolü yaptı. Konrolde, şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada, gizli bölmelere konulmuş 140 kilogram esrar ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.



HAKKARİ 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 04:55

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