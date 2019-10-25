Şüpheli bavul panik yarattı

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HAKKARİ Devlet Hastanesi yakınında, yol ortasındaki bavul çevrede panik yarattı. Polisin çevrede güvenlik önlemi almasının ardından bomba imha uzmanınca fünye ile patlatılan bavuldan kıyafet çıktı.

Hakkari´de, akşam saatlerinde, çevre yolundaki Hakkari Devlet Hastanesi yakınında, sokak ortasında bavul görenler, endişelenip durumu polise bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yolu araç ve yaya trafiğine kapatıp çevrede güvenlik önlemi aldı. İhbar üzerine gelen bomba imha uzmanı yaptığı incelemenin ardından bavulu, fünyeyle kontrollü olarak patlattı. Bavuldan kıyafetlerin çıkması üzerine çevredekiler rahat bir nefes aldı. Bavulun sahibini bulunması için çalışma başlatıldı.



HAKKARİ 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 04:55

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