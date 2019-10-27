Kocaeli’nden Hakkari'ye gelen öğrencilerden asker selamı

– Kocaeli’nden “Biz Anadolu’yuz” projesi kapsamında Hakkari'ye gelen ve değişik ziyaretlerde bulunan öğrenciler, asker selamı verdi.

Kocaeli’nden gelen yaklaşık 48 öğrenci, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Hakkari Şube Başkanı ve Hakkari Gaziler ve Şehit Aileleri Derneğini ziyaret etti. Burada konuşan Başkan Adurrahman Er, ay yıldızlı bayrak altında bu vatan topraklarında yaşayan insanların bir ve beraber olduklarını söyledi. Başkan Er, “Kardeş olduğumuzu tüm dünyaya gösterme adına ülkemizin doğusundan batısına, batısından doğusuna kültürler arası kaynaşmanın sağlanması ve sosyal sorumluluk çalışmaları için bir araya gelen ve ülkemizdeki kültürel zenginliklerin tanıtılması ve okullar arasında köprüler inşa edilmesi ve özellikle bölgemiz için en büyük gereksinim haline gelen siz kıymetli gençlerin karşılıklı saygı ve hoşgörü kültürü oluşturulması yönünde yüklenmiş olduğunuz bu seyahatiniz ile kardeşliğin pekişmesi adına güzel ve etkili aşamalar sağlanmıştır. Bu anlamda size, ailelerinize ve emeği geçen herkese derneğimiz adına yürekten teşekkür ediyor, minnet ve şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Öğretmen ve öğrenciler ise, Hakkâri halkının sıcak ilgileri ile karşılaştıklarını, gittikleri her yerde Hakkari halkını anlatacaklarını ifade ettiler.

Daha sonra Başkan Abdurrahman Er, “Biz Anadolu’yuz” projesi kapsamında Hakkari’ye gelen tüm öğrenci ve öğretmenlere teşekkür belgesi takdim etti. Kocaeli’nden gelen öğrenciler, asker selamı vererek dernekten ayrıldı.

Ziyarete Hakkari Güvenlik Korucuları Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı Emrullah Kaya, Başkan Yardımcısı Ethem Zirek, Hakkari Terörden Zarar Görenler Derneği Başkanı Mehmet Yoldaş, başkan yardımcıları Hamit Bayram ve Zeki Er de katıldı.

HAKKARİ 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 04:56

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