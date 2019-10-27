Hakkari Belediyesinden yol yıkama çalışması

Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kent merkezini tazyikli suyla yıkadı.

Kentte meydana gelen yangınlara anında müdahale ederek halktan tam not alan itfaiye ekipleri, mesai gözetmeksizin çalışmalarını sürdürüyor. Şehrin değişik noktalarında devam eden doğalgaz hattı döşeme çalışmalarının ardından belediye ekipleri tarafından yapılan asfalt yama çalışması sonrası itfaiye ekibi harekete geçti. İtfaiye Müdürü Bülent Keskin’in öncülüğündeki itfaiye ekibi, gece geç saatlerde kentin değişik caddelerinde yakama çalışması başlattı.

Sabah saatlerinde kentin cadde ve sokaklarını dolaşırken her tarafın tertemiz olduğunu belirten vatandaşlar, bu çalışmalarından dolayı belediye ekiplerine teşekkür ettiler.

HAKKARİ 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 04:56

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