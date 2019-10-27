Hakkari polisinden eğitime destek

Hakkari Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, ziyaret ettikleri değişik okullardaki öğrencilere 150 adet İngilizce ders kitabı dağıttı.

Polishalk ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, ekim ayı içerisinde esnaf ziyareti, vatandaşlarla sohbet ve değişik okulları ziyaret ederek yöre halkını hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirerek broşür dağıttı. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kazım Karabekir İlk ve Ortaokulunu da ziyaret ederek öğrencilerle sohbet edip kendilerine kek ikramında bulundu.

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ve VEPSAŞ İl Müdürlüğünü ziyaret eden ekipler, kurumlar arası iletişim ile polishalk ilişkisinin daha ileri seviyeye taşınmasını sağlayıp, akabinde çarşı esnafını ziyaret ederek hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı bin 500 adet bilgilendirme broşürü dağıttı.

Fatih Sultan Mehmet İlk ve Ortaokulu, Yunus Emre İlkokulu Anasınıfını ziyaret eden Hakkari polisi, öğrencilerle bir süre sohbet ederek kendilerine İngilizce ders kitabı ve not defteri dağıttı. Anasınıfı öğrencilerine Kanka Polis maskotu ile 155 Polis İmdat hattını anlatan ekipler, program sonunda ise öğrencilere kek, meyve suyu, yapboz ve boyama kitabı dağıttı.

Vali Orhan Işın İlkokulunu da ziyaret eden Hakkari polisi, 3 ve 4. sınıf öğrencilerine 80 adet İngilizce ders kitabı hediye etti. Altay Caddesi üzerindeki tüm esnaf ve vatandaşlara “Hırsızlık” konusu ile alakalı 500 adet bilgilendirme broşürü dağıtan Hakkari polisi, şehir merkezinde bulunan tüm muhtarlara ulaşılarak “İletişim Yoluyla Dolandırıcılık” konusu hakkında bilgilendirme yaptı.

Polisler, Vali Lütfullah Bilgin İlkokulunu da ziyaret edilerek 3 ve 4. sınıf öğrencilerine 70 adet İngilizce ders kitabı hediye etti. Ekim ayı içerisinde birçok faaliyet gerçekleştiren Hakkari polisinin eğitime olan desteği ise devam ediyor.

Hakkarili vatandaşlar, okul yönetimi ve öğrenciler ise, Hakkari polisinin yaptığı uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve emeği geçen tüm emniyet personeline teşekkür ettiler.

HAKKARİ 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 04:56

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