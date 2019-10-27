Yüksekova'da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin taklalar atarak şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Yüksekova'ya 10 kilometre uzaklıktaki Demirkonak köyü yakınlarında meydana geldi. İlçe merkezinden Yukarı Oluk köyüne giden sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 65 NU 092 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, taklalar atarak 20 metrelik şarampole yuvarlandı. Kazada otomobildeki Rojdar Çiçek ve kuzeni Haşim Çiçek ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan 2 yaralı, ardından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.



HAKKARİ 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 04:56

GÜNEŞ 06:17

ÖĞLE 11:54

İKİNDİ 14:53

AKŞAM 17:21

YATSI 18:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.