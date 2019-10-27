Yüksekova’da trafik kazası: 2 yaralı

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Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Yüksekova ilçesine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Demirkonak köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen yolunda seyir halinde olan 65 NU 092 plakalı kapalı kasa kamyonet bilinmeyen bir nedenden dolayı şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada R.Ç. ve yanındaki kuzeni H.Ç. yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, araç ise kullanılamaz hale geldi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

HAKKARİ 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 04:56

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