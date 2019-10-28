Hakkari Belediyesi tehlikeli menfezi onardı

Hakkari Belediyesi ekipleri, Yeni ve Berçelan mahalleleri arasındaki bağlantıyı sağlayan tehlikeli menfezi onardı.

Berçelan ile Yeni mahalleleri arasındaki derede kurulan ve iki mahalle arasında geçiş sağlayan menfez göçtü. Mahalle muhtarı ve mahalle sakinlerinin durumu Hakkari Belediyesine bildirmesi üzerine belediye ekipleri menfezin onarımı için çalışma başlattı.

Hakkari Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, göçen menfezi dereden çıkarıp yeni menfezler döşedi. Ekipler, döşedikleri menfezlerin yeniden çökmemesi için etrafına dolgu yapıp ardından buradaki geçiş yolunu genişletti.

Yapılan çalışmalardan ötürü mahalle sakinleri ve mahalle muhtarı, Hakkari Belediyesine teşekkür ettiler.

HAKKARİ 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 04:57

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