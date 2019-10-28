Hakkari'de 20 kilo eroin ele geçirildi

'Bir anımız daha oldu'

Hakkari'de polis ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada 20 kilo 141 gram eroin ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İlimiz merkez Pehlivan Mahallesi’nde durdurulan bir araç üzerinde yapılan aramada, toplamda 20 kilo 141 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. 1 şahıs gözaltına alınmış olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

HAKKARİ 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 04:57

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