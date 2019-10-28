Kaymakam Doğramacı muhtarlarla bir araya geldi

– Hakkari’nin Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, muhtarlarla bir araya geldi.

Selahaddin Eyyübi Kültür Merkezinde mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya gelen Doğramacı, ilçede mevcut sıkıntıları, elektrik, su, kanalizasyon, yol ve modern bir şehir ile yapılacak tüm hizmetler için bilgi alışverişinde bulundu. Meralarda kaçak yapıların önüne geçilmesi konusunda vurguda bulunan Kaymakam Doğramacı, “Bundan sonra tek işimiz, Yüksekova için var gücümüzle çalışmaktır. Bunu da hep beraber yapacağız. Eğer gerçekten iyi bir şehir, yaşanacak bir şehir istiyorsak, bundan sonra hepimiz tüm gücümüzle Yüksekova için çalışacağız. Potansiyeli iyi olan bir Yüksekova, tüm hizmetleri hakkediyor. Tek amacımız ilçemiz için hizmet ve çalışmak olsun. Ben sizden daha fazla Yüksekovalıyım, Yüksekova için elbirliğiyle çalışmalarına yoğunluk göstereceğiz. Belediye veya kaymakamlık olsun, biz Yüksekova için çalışmaya gece gündüzümüzü vereceğiz. Çünkü Yüksekova her şeyi hakkediyor” dedi.

Muhtarların görüşlerinin de alındığı toplantıya, Yüksekova Belediye Başkan Yardımcı Servet Canlı, Emniyet Müdürü Haluk Baş da katıldı.

HAKKARİ 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 04:57

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